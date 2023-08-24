Шведський ритейлер H&M планує відкрити частину магазинів в Україні, які припинили роботу на початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2023 року.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.
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Зазначається, що керівництво перебуває в тісному контакті з партнерами й представниками влади та готується поновити роботу магазинів H&M, де це можливо. Відкриття заплановано на листопад.
“Безпека колег і клієнтів завжди буде пріоритетом”, – зазначили в компанії.
Інформацію щодо відновлення роботи в конкретних локаціях буде оголошено пізніше.
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