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До Дня Незалежності компанія Baykar подарувала ГУР ударний безпілотник Bayraktar ТВ2

24.08.2023

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності України безплатно передала українським розвідникам ударний безпілотник Bayraktar ТВ2.

Як передає Amazing Ukraine, про це інформує Факти.

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Це не перший подібний подарунок, зазначили в українській розвідці. 25 січня Baykar Makina також передала ГУР МО України два безпілотники Bayraktar TB2. 

– Тож висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи. Найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність, – зазначили у ГУР МО.

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