В Україні засновують кримськотатарське видавництво Kitap Qalesi

В Україні планують створити нове видавництво Kitap Qalesi («Книжкова фортеця»), котре друкуватиме кримськотатарську літературу і розвиватиме кримськотатарське книговидання.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

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«Я народилась в Криму. Хоч я і не кримська татарка, але для мене важливо підтримувати корінний народ мого краю», — зазначила вона. За словами Острозької, одним із завдань видавництва буде популяризування кримськотатарської мови, яка нині внесена до переліку загрожених мов. Kitap Qalesi має на меті й зберігати та розповсюджувати цінні надбання кримськотатарського народу та знайомити людей зі справжньою культурою та історією Криму – розповідає авторка ідеї видавництва Софія Острозька.

«Якщо ми вже зараз не створюватимемо інструменти для культурного повернення України в Крим і Криму в український контекст, після деокупації це буде ще складніше», — наголошує Софія Острозька.

Вона каже, що основний виклик для видавництва — проживання великої частини цільової авдиторії під російською окупацією. Опріч того, викликом війни є й постійне збільшення цін, неможливість передбачити вартість видання книжок і водночас падіння купівельної спроможності громадян.

Нині в проєктній команді видавництва є чотири людини: Софія Острозька — менеджерка, Арслан Фазилов — філолог кримськотатарської мови, який займається відбором творів, що увійдуть до першої книжки, Дар’я Пивоварова — SMM-ниця, Джемілє Аблякімова — менеджерка з фандрейзингу. Уся команда зараз працює на волонтерських засадах. Згодом видавництво планує розширювати команду.

«Першим нашим виданням буде двомовна збірка кримськотатарського фольклору кримськотатарською мовою (латиницею) та переклади творів українською. Пріоритетами нашого видавництва є кримськотатарська класика та розвиток сучасних авторів/ок представників/ць корінних народів України», — розповідає Софія Острозька.

За її словами, Kitap Qalesi буде першим кримськотатарським видавництвом на материковій частині України. Видавництва, що працюють з кримськотатарською мовою, є в Криму, але через російську окупацію вони не можуть використовувати латиницю.

Софія Острозька наголошує, що є літературний конкурс «Кримський інжир», в межах якого випустили вже 4 збірки з кримськотатарською літературою, та видавництва, котрі випускали українською мовою кримськотатарських письменників або книжки про Крим.

Слідкувати за розвитком Kitap Qalesi можна на його сторінці в Instagram.

Щоб допомогти проєкту, можна пройти опитування щодо потреб майбутньої авдиторії видавництва. Окрім того, після проходження опитування можна долучитися до роботи видавництва.