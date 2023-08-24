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alyona alyona, Олександр Педан, Андрій Шимановський та інші українці розповіли, що для них незалежність

24.08.2023

Своїми думками вони поділилися для діджитального проекту «Українологія»

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба проекту.

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Українська незалежність – це могили з синьо-жовтими стягами, зруйновані
ракетами домівки, вдови та сироти. Але одночасно це – можливість бути
вільними: у поглядах, словах, віросповіданні, на своїй землі. Кожен українець
вкладає власні сенси в цей день. Але однаково для всіх День Незалежності – і
велике свято, і день трауру, оскільки ціна, яку платить країна, неймовірно
висока.

У День Незалежності українці, серед яких телеведучий Олександр Педан,
реп-співачка alyona alyona, підприємці, інфлюенсери, громадські діячі, лікарі
та вчителі розповіли, що для них незалежність.

Олександр Педан. ФОТО ПРЕССЛУЖБА ПРОЕКТУ «УКРАЇНОЛОГІЯ»

“Що для мене означає незалежність? Перш за все, це – воля! Це – свобода! Це
– можливість вибирати та жити щасливо”, – розповіла alyona alyona.

alyona alyona. Фото пресслужба проекту «Українологія»

“Для мене незалежність – це можливість вільно мислити, вільно спілкуватися
і вільно дихати на всій території нашої країни”, – каже Олександр Педан.
“Я народився у 1998 році, через сім років після того, як Україна вже здобула
незалежність. Але сьогодні я намагаюся робити все, що від мене залежить,
щоби ми її не втратили. Тому незалежність нашої держави – це моя
мотивація”, – ділиться TikTok-блогер і популяризатор української мови
Андрій Шимановський.

Андрій Шимановський. ФОТО ПРЕССЛУЖБА ПРОЕКТУ «УКРАЇНОЛОГІЯ»

Своїми думками українці поділилися у форматі відео і зробили це для
діджитального проекту “Українологія”. Цей проект спрямований на дітей та
молодь. Його мета – розвінчувати міфи російської пропаганди, надаючи базу
перевірених фактів про Україну – її історію, культуру, мову, людей.
Реалізовує проект громадська організація “UMIND”, і її голова Олена
Левандовська також поділилася своїми сенсами про незалежність.
“Незалежність – це готовність обрати свій шлях, сміливо ним йти й нести за
нього відповідальність”, – каже Олена.

Олена Левандовська. ФОТО ПРЕССЛУЖБА ПРОЕКТУ «УКРАЇНОЛОГІЯ»

До умовного флешмобу приєдналася й кардіологиня Олександра
Телегузова.

Олександра Телегузова. ФОТО ПРЕССЛУЖБА ПРОЕКТУ «УКРАЇНОЛОГІЯ»

“Незалежність – це серце України. Це наш історичний вибір та наша цінність!”

Проект реалізується ГО UMIND у рамках проекту «Термінова підтримка ЄС для
громадянського суспільства», що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової
підтримки Європейського Союзу.

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