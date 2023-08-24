Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua
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Зокрема, до нового пакету допомоги увійшли:
- 10 систем виявлення дронів;
- 40 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
- 16 вантажівок Zetros;
- 510 000 набоїв до вогнепальної зброї.
Крім того, у найближчому майбутньому Берлін має намір передати Україні:
- 90 систем виявлення дронів;
- 42 вантажівки Zetros;
- 31 млн набоїв до вогнепальної зброї.
Як повідомляється на сайті уряду Німеччини, фінансування ініціативи щодо нарощування потенціалу безпеки становить 5,4 млрд євро на 2023 рік (2 млрд євро на 2022 рік), а виконання додаткових зобов’язань у наступні роки становитиме 10,5 млрд євро.
Ці кошти переважно будуть використані на військову допомогу Україні.
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