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Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

24.08.2023

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

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Зокрема, до нового пакету допомоги увійшли:

  • 10 систем виявлення дронів;
  • 40 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • 510 000 набоїв до вогнепальної зброї.

Крім того, у найближчому майбутньому Берлін має намір передати Україні:

  • 90 систем виявлення дронів;
  • 42 вантажівки Zetros;
  • 31 млн набоїв до вогнепальної зброї.

Як повідомляється на сайті уряду Німеччини, фінансування ініціативи щодо нарощування потенціалу безпеки становить 5,4 млрд євро на 2023 рік (2 млрд євро на 2022 рік), а виконання додаткових зобов’язань у наступні роки становитиме 10,5 млрд євро.

Ці кошти переважно будуть використані на військову допомогу Україні.

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