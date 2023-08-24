Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

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Зокрема, до нового пакету допомоги увійшли:

10 систем виявлення дронів;

40 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

16 вантажівок Zetros;

510 000 набоїв до вогнепальної зброї.

Крім того, у найближчому майбутньому Берлін має намір передати Україні:

90 систем виявлення дронів;

42 вантажівки Zetros;

31 млн набоїв до вогнепальної зброї.

Як повідомляється на сайті уряду Німеччини, фінансування ініціативи щодо нарощування потенціалу безпеки становить 5,4 млрд євро на 2023 рік (2 млрд євро на 2022 рік), а виконання додаткових зобов’язань у наступні роки становитиме 10,5 млрд євро.

Ці кошти переважно будуть використані на військову допомогу Україні.