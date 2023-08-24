Дайжест: Новини Дня – 24.08.2023

Сьогодні, 24 серпня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.

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◾️Українські військові висадились у Криму – Юсов

Зранку 24 серпня в окупованому Криму відбувся бій, підрозділи української розвідки здійснили висадку в межах спецоперації.Читай більше тут ➡

◾️ Уряд виділив понад 4 млрд гривень для Херсонщини

Кабінет Міністрів України виділив 4,6 млрд гривень на заходи щодо подолання наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.Читай більше тут ➡

◾️Google присвятив дудл незламності українців – ФОТО

Компанія Google розробила дудл, присвячений незламності українців. 24 серпня 2023 року розробники представили дудл, що стилізований у синьо-жовтих кольорах та що містить українські символи незламності та стійкості як-то національні прапори та керамічний півник з Бородянки.Читай більше тут ➡

◾️ Український інститут запустив платформу Insight UA для знайомства з українською культурою

До Дня Незалежності Український інститут запустив онлайн-платформу Insight UA — англомовний путівник українською культурою, особистостями та подіями, який охоплює різні культурні напрями. Читай більше тут ➡

◾️Військові та артисти підтримали ініціативу з виїзної донації крові

23 серпня в багатопрофільному медичному центрі “Мірум” відбувся виїзний забір крові для військових та цивільних пацієнтів Київського міського центра крові. Виїзні донації змінюють наше уявлення про донорство крові та формують культуру донорства. Читай більше тут ➡

◾️ Норвегія може надати Україні винищувачі F-16, – TV2

Норвегія вирішила слідом за Данією та Нідерландами подарувати Україні багатоцільові винищувачі четвертого покоління F-16.Читай більше тут ➡

◾️ Шведський ритейлер H&M планує відкрити частину магазинів в Україні

Шведський ритейлер H&M планує відкрити частину магазинів в Україні, які припинили роботу на початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2023 року.Читай більше тут ➡

◾️ До Дня Незалежності компанія Baykar подарувала ГУР ударний безпілотник Bayraktar ТВ2

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності України безплатно передала українським розвідникам ударний безпілотник Bayraktar ТВ2. Читай більше тут ➡

◾️ В Україні засновують кримськотатарське видавництво Kitap Qalesi

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності України безплатно передала українським розвідникам ударний безпілотник Bayraktar ТВ2. Читай більше тут ➡

◾️ Литва оголосила про новий пакет допомоги ЗСУ на 41 млн євро на честь Дня незалежності

Литва оголосила про надання Україні чергового пакету військової допомоги на честь 32-ї річниці незалежності. Читай більше тут ➡

◾️ alyona alyona, Олександр Педан, Андрій Шимановський та інші українці розповіли, що для них незалежність

Своїми думками вони поділилися для діджитального проекту «Українологія» Читай більше тут ➡

◾️Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. Читай більше тут ➡

◾️ Байден у День незалежності оголосив про санкції проти причетних до вивезення дітей з України

У День незалежності України президент США Джо Байден запевнив українців у подальшій підтримці і анонсував нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей. Читай більше тут ➡