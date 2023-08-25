У Криму заявили про нічну атаку 42 безпілотників

У російському Міністерстві оборони заявили, що вночі півострів Крим нібито атакували 42 безпілотники, яких всі були знищені, або “посаджені” засобами РЕБ.

Як передає Amazing Ukraine, про це інформує пресслужба Міноборони РФ.

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У МО РФ стверджують, що нібито засоби протиповітряної оборони виявили над окупованим Кримом 42 безпілотних літальних апарати.

Окупанти заявили про нібито знищення всіх 42-х безпілотників. З них 33 безпілотники були “посаджені” засобами РЕБ, а ще 9 було збито засобами ППО.

Раніше повідомлялось, що на мисі Тарханкут в окупованому Криму вранці 24 серпня стався бій за участю плавзасобів та авіації. Підрозділи української розвідки здійснили висадку в межах спецоперації.

У ході спецоперації українські розвідники висадились на території Криму та вивісили там прапор України.