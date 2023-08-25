Зеленський і Байден обговорили передачу F-16 Україні та притягнення РФ до відповідальності

Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден провели телефонну розмову з нагоди Дня незалежності України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.
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Лідери держав обговорили початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та прискорення надання дозволу іншим країнам на передачу Україні своїх літаків після завершення навчань.
Байден підтвердив зобов’язання США підтримувати оборону України від російської агресії “стільки, скільки буде потрібно, та притягати Росію до відповідальності за її дії”.
“Від імені американського народу президент Байден висловив своє захоплення хоробрістю та жертовністю українського народу, який бореться за свою свободу та безпечне майбутнє”, – йдеться в повідомленні.
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