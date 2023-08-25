Норвегія очолить зусилля НАТО з реформування української сфери оборонних закупівель

Норвегія очолить зусилля НАТО з вестернізації української практики оборонних закупівель, а також розвиватиме співпрацю між країнами-членами Альянсу і Україною.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.
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Міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам заявив, що в Україні існують серйозні проблеми з корупцією у сфері оборонних закупівель.
“Відтоді, як НАТО звернувся до Норвегії по допомогу в 2014 році, ми підтримуємо Україну в розбудові доброчесності в законах, правилах і процедурах, необхідних для належного здійснення оборонних закупівель”, – зазначив він.
У березні Норвегія уклала з Україною угоду про підтримку розвитку української організації з постачання оборонних матеріалів. До цієї роботи також долучились Швеція і Британія.
Тепер Норвегія очолить аналіз того, як НАТО може зробити свій внесок в оборонні закупівлі в Україні.
Цей сектор має розвиватись у напрямі західних стандартів і методів роботи. Огляд має бути завершений протягом року і містити конкретні заходи.
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