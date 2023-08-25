Росіяни викрали майже 4 млн тонн зерна з тимчасово окупованих територій України

Російські окупанти викрали близько 3,7 мільйона тонн зерна з тимчасово захоплених територій України, не враховуючим півострова Крим.

Про це передає Amazing Ukraine.

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З них – 1,4 мільйона тонн росіяни викрали із Запорізької області. Все це українське зерно загарбники викрадають у фермерів, які вимушені здавати продукцію за фіксованими цінами, в рази нижчими за ринкові. Далі зерно перепродається дотичним до гауляйтерів підприємствам й реалізується вже за ринковими цінами на території РФ.

Зокрема, врожай, зібраний на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя, російські загарбники активно вивозять через порти у Криму.

Ймовірно, награбоване українське зерно відправляється на африканські ринки.

Окрім цього, для вивезення зерна росіяни використовують Маріуполь на Донеччині. Там курсують фури з зерном, які прямують у напрямку Новоазовська та Ростова-на-Дону у Росії.

Зерно на тимчасово окупованих територіях скуповують за безцінь та й лише для того, аби імітувати картинку ринкових відносин. Усі фермери захоплених регіонів мають здавати зерно пшениці окупантам за фіксованою цінами, які в рази нижчі за ринкові.