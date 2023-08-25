Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 94 млн євро

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо за поданням уряду схвалив рішення про надання 18-го пакета військової допомоги Україні. Вартість вантажу оцінюється у 1,3 мільярда євро.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють на сайті уряду Фінляндії.
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До вантажу увійде важке озброєння та боєприпаси. Зазначається, що при прийнятті рішення щодо додаткової враховували як потреби України, так і ресурси ЗСУ. Однак подробиці щодо вмісту, способу та графіку доставки вантажу не розголошують з міркувань безпеки.
“Підтримка України Фінляндією та нашими союзниками залишається непохитною. Головним питанням майбутнього порядку безпеки в Європі та Фінляндії є здатність стримати агресію Росії проти України”, – зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.
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