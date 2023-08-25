У Києві відбулася зустріч Зеленського та глави МЗС Туреччини

У Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили в офіційному Твіттері Міністерства закордонних справ, президент Володимир Зеленський особисто зустрів міністра Хакана Фідана під час його візиту до столиці України.
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“Багато важливих питань: Формула миру, підготовка до Глобального саміту миру, ризики, пов’язані з російським блокуванням Чорноморського зернового коридору” – зазначив Зеленський.
Він також подякував Туреччині за постійну та послідовну підтримку України.
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