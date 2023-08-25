Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Києві відбулася зустріч Зеленського та глави МЗС Туреччини

25.08.2023

У Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили в офіційному Твіттері Міністерства закордонних справ, президент Володимир Зеленський особисто зустрів міністра Хакана Фідана під час його візиту до столиці України.

Читай також: У вересні Литва передасть Україні пускові установки NASAMS

“Багато важливих питань: Формула миру, підготовка до Глобального саміту миру, ризики, пов’язані з російським блокуванням Чорноморського зернового коридору” – зазначив Зеленський.

Він також подякував Туреччині за постійну та послідовну підтримку України.

  • Українські військові висадились у Криму – Юсов
  • alyona alyona, Олександр Педан, Андрій Шимановський та інші українці розповіли, що для них незалежність
  • До Дня Незалежності компанія Baykar подарувала ГУР ударний безпілотник Bayraktar ТВ2
  • В Україні засновують кримськотатарське видавництво Kitap Qalesi
  • Шведський ритейлер H&M планує відкрити частину магазинів в Україні
  • Український інститут запустив платформу Insight UA для знайомства з українською культурою
  • Внаслідок російської атаки на порт Ізмаїл знищені 13 тисяч тонн зерна
  • Відзавтра “Межигір’я” стане пам’яткою загальнодержавного значення
  • «Світ на різних берегах»: «Друга Ріка» дасть 2 концерти на лівобережжі та правобережжі Києва
  • В ООН планують зібрати 268 мільйонів доларів на підтримку України взимку
 