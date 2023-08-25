Латвія передала Україні ще один Мі-17

У межах військової допомоги для протидії російській агресії Збройні сили Латвії передали Україні черговий гелікоптер.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє АрміяInform.

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«Національні Збройні сили Латвії передали Україні ще один гелікоптер Мі-17. Україна успішно воює і відвойовує все більше і більше окупованих територій», — зазначила міністр оборони Латвії Інара Мурнієце.

Інара Мурнієце заявила, що Латвія буде стояти з Україною пліч-о-пліч до повної перемоги.