Латвія передала Україні ще один Мі-17

У межах військової допомоги для протидії російській агресії Збройні сили Латвії передали Україні черговий гелікоптер.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє АрміяInform.
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«Національні Збройні сили Латвії передали Україні ще один гелікоптер Мі-17. Україна успішно воює і відвойовує все більше і більше окупованих територій», — зазначила міністр оборони Латвії Інара Мурнієце.
Інара Мурнієце заявила, що Латвія буде стояти з Україною пліч-о-пліч до повної перемоги.
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