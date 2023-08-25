Дайжест: Новини Дня – 25.08.2023

Сьогодні, 25 серпня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.
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◾️У Криму заявили про нічну атаку 42 безпілотників
У російському Міністерстві оборони заявили, що вночі півострів Крим нібито атакували 42 безпілотники, яких всі були знищені, або “посаджені” засобами РЕБ.Читай більше тут ➡
◾️ Зеленський і Байден обговорили передачу F-16 Україні та притягнення РФ до відповідальності
Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден провели телефонну розмову з нагоди Дня незалежності України.Читай більше тут ➡
◾️Норвегія очолить зусилля НАТО з реформування української сфери оборонних закупівель
Норвегія очолить зусилля НАТО з вестернізації української практики оборонних закупівель, а також розвиватиме співпрацю між країнами-членами Альянсу і Україною.Читай більше тут ➡
◾️ Росіяни викрали майже 4 млн тонн зерна з тимчасово окупованих територій України
Російські окупанти викрали близько 3,7 мільйона тонн зерна з тимчасово захоплених територій України, не враховуючим півострова Крим.Читай більше тут ➡
◾️ Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 94 млн євро
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо за поданням уряду схвалив рішення про надання 18-го пакета військової допомоги Україні. Вартість вантажу оцінюється у 1,3 мільярда євро. Читай більше тут ➡
◾️У Києві відбулася зустріч Зеленського та глави МЗС Туреччини
У Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Читай більше тут ➡
◾️ Латвія передала Україні ще один Мі-17
У межах військової допомоги для протидії російській агресії Збройні сили Латвії передали Україні черговий гелікоптер.Читай більше тут ➡
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