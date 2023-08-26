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Михайло Федоров та Оксен Лісовий представили ідеї трансформації освіти

26.08.2023

В освітніх закладах діти мають не тільки здобувати нові знання, а й розвивати soft skills — комунікабельність, стресостійкість, допитливість, емоційний інтелект.

Як інформує Amazing Ukraine.

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Майже пів року Мінцифри спільно з МОН працювали над новим баченням системи освіти, адже сильна та незалежна держава починається з освіти. Майбутні IT-спеціалісти, інженери, медики, вчителі та інші фахівці мають здобувати сучасні знання.

На щорічній Серпневій конференції МОН Михайло Федоров та Оксен Лісовий презентували ідеї трансформації.

Найважливіші зміни:

  • Освітній менеджмент. Директор має бути менеджером, який впроваджує нові підходи до навчання.
  • Педагог. Необхідно створити умови для розвитку, навчання, самореалізації освітян та забезпечити гідну оплату праці. Вчитель повинен бути насамперед щасливою людиною, яка мотивує учнів.
  • Освітній простір. Школи мають стати сучасними просторами, де діти розвиваються та стають особистостями.
  • Зміст та сенс освіти. В освітніх закладах діти мають не тільки здобувати нові знання, а й розвивати soft skills — комунікабельність, стресостійкість, допитливість, емоційний інтелект.
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