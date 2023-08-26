Михайло Федоров та Оксен Лісовий представили ідеї трансформації освіти

В освітніх закладах діти мають не тільки здобувати нові знання, а й розвивати soft skills — комунікабельність, стресостійкість, допитливість, емоційний інтелект.

Як інформує Amazing Ukraine.

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Майже пів року Мінцифри спільно з МОН працювали над новим баченням системи освіти, адже сильна та незалежна держава починається з освіти. Майбутні IT-спеціалісти, інженери, медики, вчителі та інші фахівці мають здобувати сучасні знання.

На щорічній Серпневій конференції МОН Михайло Федоров та Оксен Лісовий презентували ідеї трансформації.

Найважливіші зміни:

Освітній менеджмент. Директор має бути менеджером, який впроваджує нові підходи до навчання.

Педагог. Необхідно створити умови для розвитку, навчання, самореалізації освітян та забезпечити гідну оплату праці. Вчитель повинен бути насамперед щасливою людиною, яка мотивує учнів.

Освітній простір. Школи мають стати сучасними просторами, де діти розвиваються та стають особистостями.

Зміст та сенс освіти. В освітніх закладах діти мають не тільки здобувати нові знання, а й розвивати soft skills — комунікабельність, стресостійкість, допитливість, емоційний інтелект.