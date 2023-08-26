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В Україну з рф та окупованих територій повернули ще 11 дітей

26.08.2023

В Україну повернули ще 11 дітей, яких окупанти вивезли в росію або які перебували на тимчасово окупованих територіях.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили у благодійній організації Save Ukraine.

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“Іще 11 українських дітей вдалося забрати з росії та тимчасово окупованих територій. Тому радо ділимося з вами цією приємною новиною”, – зазначили в організації.

Також в Save Ukraine додали, що станом на 25 серпня команда організації змогла повернути в Україну вже 161 дитину.

“Дякуємо кожному, хто підтримує нас у цій складній, але такій надважливій справі”, – зазначили у Save Ukraine.

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