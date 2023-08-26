У ВМС України створили бригаду морських дронів

У складі Військово-морських сил ЗСУ сформували окрему бригаду для застосування морських безпілотників.
Як передає Amazing Ukraine, про створення нового з’єднання стало відомо, під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.
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Президент Володимир Зеленський, 24 серпня, на Софійській площі вручив державні нагороди, відзнаки військовим частинам і бойові прапори зі стрічками з почесними найменуваннями.
Зокрема, бойовий прапор отримала і 385-та окрема бригада морських безпілотних комплексів спеціального призначення Військово-морських сил ЗСУ.
Раніше про існування такого підрозділу у складі українського військового флоту публічно не повідомлялося.
Таким чином, у складі ВМС України вперше в історії сформована окрема бригаду для застосування морських безпілотників (безпілотних суден).
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