У ВМС України створили бригаду морських дронів

У складі Військово-морських сил ЗСУ сформували окрему бригаду для застосування морських безпілотників.

Як передає Amazing Ukraine, про створення нового з’єднання стало відомо, під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.

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Президент Володимир Зеленський, 24 серпня, на Софійській площі вручив державні нагороди, відзнаки військовим частинам і бойові прапори зі стрічками з почесними найменуваннями.

Зокрема, бойовий прапор отримала і 385-та окрема бригада морських безпілотних комплексів спеціального призначення Військово-морських сил ЗСУ.

Раніше про існування такого підрозділу у складі українського військового флоту публічно не повідомлялося.

Таким чином, у складі ВМС України вперше в історії сформована окрема бригаду для застосування морських безпілотників (безпілотних суден).