У Москві заявили про збиття безпілотника – закривалися аеропорти

У ніч на понеділок повітряний простір над московськими аеропортами Внуково та Домодєдово закривали. Мер Москви Сергій Собянін заявив про знищення безпілотника в районі Люберець.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Крим.Реалії.

Читай також: Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 94 млн євро

За даними російських ЗМІ, саме в цьому районі удосвіта чули гучні звуки. У Міноборони Росії заявили, що постраждалих і руйнувань немає.

Також у російському відомстві заявили, що два безпілотники збили над Брянською областю.

Російська столиця Москва, а також території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує цих подій.