У Москві заявили про збиття безпілотника – закривалися аеропорти

У ніч на понеділок повітряний простір над московськими аеропортами Внуково та Домодєдово закривали. Мер Москви Сергій Собянін заявив про знищення безпілотника в районі Люберець.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Крим.Реалії.
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За даними російських ЗМІ, саме в цьому районі удосвіта чули гучні звуки. У Міноборони Росії заявили, що постраждалих і руйнувань немає.
Також у російському відомстві заявили, що два безпілотники збили над Брянською областю.
Російська столиця Москва, а також території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує цих подій.
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