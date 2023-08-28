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Володимир Зеленський пропонує прирівняти корупцію до держзради на час війни

28.08.2023

Президент Володимир Зеленський має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

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“Я поставив задачу, і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час. Я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на воєнний час, я думаю, це допоможе. Чи підтримає це законодавець, не знаю, але я точно запропоную. Тому що ми розвиваємо демократичне суспільство. Дуже важливо не перекручувати гайки і не дивитись кожного разу на той чи інший гострий кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі” – зазначив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Відповідаючи на питання, чи може бути прирівняно корупцію до держзради до закінчення війни чи війна закінчиться швидше, Зеленський сказав: “Ми всі хочемо, щоб війна закінчилась швидше. Але це точно для того, щоб відповідний інструмент було задіяно якомога швидше. Я думаю, що парламент це отримає в найближчий тиждень. Далі гра на боці парламенту вже”.

За словами Зеленського, таке прирівняння буде дуже серйозним інструментом, “щоб навіть не думали”.

“Але це не розстріл, це не сталінізм. Це, якщо є докази, людина повинна бути за гратами”, – пояснив він.

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