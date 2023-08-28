У ГУР розповіли, скільки у РФ залишилося ракет і скільки виробляється

У Росії зараз залишається щонайменше 585 ракет (без урахування Х-22), здатних долати відстань понад 500 кілометрів і якими армія РФ найчастіше атакує різні регіони України. Крім того, РФ змогла наростити виробництво і тільки у серпні заплановано випуск 118 ракет різних типів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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За його словами заступника начальника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького, ГУР дуже ретельно відстежує все, що пов’язано із запасами ракет у РФ та їхнім виробництвом.

“Якщо говорити про балістичні та крилаті ракети “Іскандер”, то, за нашими даними, їх зараз є приблизно 270 одиниць. Запаси “Калібрів” — це орієнтовно 140 ракет. Х-101 у них менше, водночас загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, за нашими підрахунками, їх є близько 100 ракет”, — сказав Скібіцький.

Крім того, у росіян у запасах може бути ще приблизно 75 одиниць “Кинджалів”.

Скібіцький зазначив, що порівняно з осінню 2022 року росіяни менше використовують ракет Х-101, оскільки змушені економити запаси цих ракет, адже, згідно з планами, росіяни можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця. Але, за його словами, що ці плани Росія не виконує, зокрема через дефіцит іноземних компонентів.

“Другий фактор — Росія намагається накопичити запаси цих ракет, які вважаються точнішими та ефективнішими, якщо порівнювати, наприклад, з крилатими ракетами Х-555, Х-22 або навіть “Калібрами”, які ми успішно збиваємо”, — пояснив представник ГУР.

Щодо виробництва ракет, то за словами Скібіцького, від початку весни РФ змогла не просто накопичувати ракети, а й наростити їхнє виробництво. У серпні росіяни хочуть випустити близько 118 ракет.

“Крім шести “Кинджалів”, росіяни загалом запланували виробити в серпні 30 балістичних ракет “Іскандер-М”, 12 крилатих “Іскандер-К”, 20 “Калібрів”, близько 40 Х-101. Крім того, вони вдосконалюють крилаті ракети Х-22, перероблені зразки мають новий індекс — Х-32. За нашими даними, росіяни можуть поставляти не більше 10 таких ракет щомісяця”, — сказав він.

Водночас представник ГУР зазначив, що фактичний випуск деяких моделей ракет відстає від їхніх планів, а через обмеженість запасів та виробництва певних видів ракет Росія змушена переглянути тактику ударів:

Чергування різного класу ракет.

Ретельніший вибір цілі та увага до визначення маршрутів прольоту крилатих ракет та БПЛА з метою подолання української системи ППО.

Швидше ухвалення рішень про завдання ударів.

“Наприклад, коли вони отримують інформацію про необхідність термінового ураження цілі, тоді застосовуються більш точні швидкісні ракети, які нашим підрозділам ППО важче збити, як це, наприклад, було нещодавно в Чернігові, де вдарили крилатою ракетою “Іскандер-К”, — сказав Скібіцький.

За його словами, ракетні бригади “Іскандерів” розташовані вздовж усього кордону — у Ростовській, Курській, Бєлгородській областях, а також на окупованих територіях, зокрема в Криму, тому під загрозою ударів перебувають регіони поблизу прикордонні та прифронтові регіони, “адже час підльоту цих ракет до цілі становить лічені хвилини”.

“Швидко відреагувати на їхнє застосування вкрай складно. Ворог вчиться, починає застосовувати нові підходи і тактичні прийоми. І найімовірніше, зараз росіяни змінюють методику вибору цілей на нашій території”, — зазначив Скібіцький.

Раніше речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія може виготовляти сама, вибухівку, фюзеляжу, ракетні двигуни, але не може виготовляти напівпровідники, чіпи, процесори, які потрібні для створення ракет. Однак РФ отримує ці компоненти контрабандою з країн, які симпатизують їй.