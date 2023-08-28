Міноборони показало новий український дрон “Великий Бандерик”

Збройні сили України успішно застосовують безпілотник вітчизняного виробництва “Великий Бандерик”. Дрон має кілька основних переваг, які роблять його втіленням передових ідей.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Gazeta.ua

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Зокрема, “Великий Бандерик” оснащено вісьмома потужними моторами, які забезпечують надійну роботу. Дрон здатен витримувати навантаження до 31,5 кг та готовий до різноманітних завдань.

Також мультифункціональна система скидання забезпечує точну доставку різних типів боєприпасів, а за віддалене керування з будь-якої точки світу відповідає універсальна наземна станція.

Автор: t.me/ministry_of_defense_ua

“Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні”, – зазначили у відомстві.

БПЛА допущений Міноборони до експлуатації у квітні цього року.