В Україні стартував проєкт із підтримки митців під час війни: допоможуть п’ятьом артистам

Фестиваль Respublica запустив проєкт «Мистецтво — наша броня», аби допомогти митцям, що вступили до лав ЗСУ, повернутися до творчості. Головне завдання ініціативи — надати артистам ресурси й можливість для рестарту, зняття стресу і ПТСР та повернення до мистецького життя.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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У межах проєкту для 5 музикантів і гуртів, учасники яких стали на захист України, знімуть 5 кліпів. Це Adm:t, Брем Стокер, Zapaska, Саша Буль та FarInHate. Зафільмують ті пісні, які вони створили під час або перед війною, однак не встигли ані записати, ані поширити. Вони побачать світ у такому порядку:

28 серпня — adm:t;

30 серпня — Брем Стокер;

2 вересня — Zapaska;

5 вересня — Саша Буль;

7 вересня — FarInHate.

Перше відео відзняли для adm:t.

Про артиста

Андрій Дмитренко — автор музики, текстів, голос і гітара гурту adm:t — з початку повномасштабного вторгнення служить в одній із частин Сил тероборони ЗСУ. Він уже проходив військову службу в 2015–2016 роках, тож питання про те, чим займатися після 24 лютого 2022 року, в Андрія не виникало. Наразі у складі військової частини Сил тероборони ЗСУ він виконує завдання в Донецькій області.

Попри те, що служба забирає багато часу, творці проєкту «Мистецтво — наша броня» змогли хоча б на певний час повернути adm:t до мистецької діяльності і зняли кліп на пісню гурту, написану вже під час війни.

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Велика війна поставила перед усіма українцями, і культурною спільнотою зокрема, величезні виклики. Передусім йдеться про неможливість продовжувати свою мистецьку та культурну діяльність. Багато українських митців пішли боронити Батьківщину, змінивши музичні інструменти на зброю

Усі артисти, що перебувають наразі в Україні, потребують відновлення. Адже музикант, який не грає понад рік, чи танцівник балету, що багато місяців не тренувався в залі, будуть довго повертатися у форму. Великою загрозою в майбутньому стає їхня депрофесіоналізація та декваліфікація, що неабияк ускладнить повернення до професійного життя.

Творці проєкту «Мистецтво — наша броня» уважно слідкували за діяльністю митців, які виступали на фестивалі Respublica, під час війни та аналізували, хто чим займається, як себе почуває, де перебуває, що створює і як змінив свою діяльність. Таким чином було обрано артистів, які насамперед потребують реабілітації і рестарту для відновлення творчої діяльності.

Знімальна команда проєкту – Yuzhane Production.

Проєкт реалізується за підтримки Українського Культурного Фонду

Сторінки проєкту:

https://www.facebook.com/respublicafest

https://www.instagram.com/respublica_fest/

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