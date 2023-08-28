Греція може передати Україні 100 танків Leopard 1А5

Греція може передати Україні 100 власних танків Leopard 1А5, а взамін отримати від союзників модернізовану бронетехніку.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Таку пропозицію висунула Німеччина. Якщо греки погодяться, то Берлін готовий профінансувати повний капітальний ремонт техніки.

Перед тим, як передати танки Україні, на них встановлять додаткову броню і сучасні тепловізори, які використовуються на Leopard 2.

В обмін на застарілі машини, Греція отримає модернізовані танки з італійських запасів за принципом “один до одного”.