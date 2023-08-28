Найкращі засоби від вошей

Педикульоз, також відомий як “вшивість” – паразитарне захворювання, спричинене різними типами вошей. Це невеликі комахи, які паразитують на волосистих частинах тіла людини і живляться кров’ю.

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Педикулз можна заразитися в будь-якому віці. Але частіше воші зустрічаються у дітей, особливо дошкільного та молодшого шкільного віку. Це пов’язано з близьким фізичним контактом між дітьми у дитячих садках, школах та на ігрових майданчиках.

Розмноження вошей

Вші розмножуються за допомогою відкладання яєць (гнід). Ось як відбувається процес розмноження у вошей:

відкладання яєць – дорослі воші відкладають яйця на волосся. Гніди прикріплюються до волосся за допомогою клейкої субстанції, що захищає його від змивання водою та механічного видалення;

Гніди починають розвиватися відразу після відкладення. Усередині гніди утворюється личинка, яка перетворюється на німфу і потім на дорослу особину. Цей процес займає приблизно 7-21 день, залежно від умов навколишнього середовища, температури та інших факторів; розмноження – дорослі воші починають розмножуватися і відкладати гніди, продовжуючи цикл розмноження.

Важливо! Цикл розмноження вошей може бути досить швидким (до 7 днів), особливо за сприятливих для цього умов навколишнього середовища.

Як відбувається зараження педикульозом?

Існує кілька видів вошей, кожен з яких паразитує на різних ділянках людського тіла. Основні види:

головна воша – живе на шкірі голови і живиться кров’ю через укуси, що викликають свербіж і подразнення шкіри голови; span>

– живе на шкірі голови і живиться кров’ю через укуси, що викликають свербіж і подразнення шкіри голови; span> лобкова воша – паразитує в області геніталій та пахв. Теж живиться кров’ю, укуси викликають свербіж та дискомфорт;

– паразитує в області геніталій та пахв. Теж живиться кров’ю, укуси викликають свербіж та дискомфорт; платтяна воша – мешкає на одязі людини, періодично переходячи на тіло, щоб харчуватися.

Кожен вид вошей адаптований до специфічних умов паразитування.

Зараження педикульозом відбувається шляхом передачі вошей від людини до людини або через контакт з інфікованими предметами. Воші не можуть стрибати або літати, тому зараження зазвичай відбувається за безпосереднього фізичного контакту. Основні шляхи зараження педикульозом:

близький контакт – головний шлях передачі вошей (при іграх, обіймах тощо);

– головний шлях передачі вошей (при іграх, обіймах тощо); загальні предмети – вши також можуть передаватися через шапки, гребені, гумки для волосся, одяг, рушники та постільні речі.

Важливо! Для запобігання зараженню педикульозом рекомендується уникати близького контакту з інфікованими людьми, не використовувати чужі предмети особистого користування та підтримувати власну гігієну. Якщо зараження все ж таки відбулося, необхідно негайно приступити до лікування, щоб уникнути поширення вошей на інших людей.

Як позбутися вошей?

Лікування має бути спрямоване на знищення як дорослих вошей, так і їх гнід, щоб перервати цикл розмноження та запобігти повторному зараженню.

Кошти від вошей надано рядом косметичних та лікарських препаратів для боротьби з цією проблемою:

шампунь від вошей– найбільш популярний варіант. Містить активні компоненти, які знищують вошей та гніди (Лавінал, Хігія, Паранікс);

спрей від вошей– мають високий рівень проникнення, рівномірно розпорошуються на волосся і шкіру, забезпечуючи боротьбу з паразитами (Пермін , Нюда Експрес);

розчини, лосьйони від вошей– Чемерична вода від вошей (рослинний засіб з протипаразитарними властивостями), Хігієніка, лосьйон Хедрінг.

Після застосування протипедикульозних засобів рекомендується розчесати сухе волосся спеціальним густим гребенем з тонкими та частими зубцями. Це важливий етап процесу рятування від паразитів. Вичісування допомагає видалити загиблих вошей та їх яйця з волосся та волосистих ділянок тіла.

Відразу після виявлення інфекції рекомендується перепрати на високій температурі всю білизну, постільні речі та одяг, які могли інфікуватися вошами. Комплексний підхід до лікування дозволить досягти повного позбавлення від паразитів.