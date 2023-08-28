Дайжест: Новини Дня – 28.08.2023

Сьогодні, 28 серпня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.

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◾️У Москві заявили про збиття безпілотника – закривалися аеропорти

У ніч на понеділок повітряний простір над московськими аеропортами Внуково та Домодєдово закривали. Мер Москви Сергій Собянін заявив про знищення безпілотника в районі Люберець.Читай більше тут ➡

◾️ Володимир Зеленський пропонує прирівняти корупцію до держзради на час війни

Президент Володимир Зеленський має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.Читай більше тут ➡

◾️У ГУР розповіли, скільки у РФ залишилося ракет і скільки виробляється

У Росії зараз залишається щонайменше 585 ракет (без урахування Х-22), здатних долати відстань понад 500 кілометрів і якими армія РФ найчастіше атакує різні регіони України. Крім того, РФ змогла наростити виробництво і тільки у серпні заплановано випуск 118 ракет різних типів.Читай більше тут ➡

◾️Міноборони показало новий український дрон “Великий Бандерик”

Збройні сили України успішно застосовують безпілотник вітчизняного виробництва “Великий Бандерик”. Дрон має кілька основних переваг, які роблять його втіленням передових ідей.Читай більше тут ➡

◾️В Україні стартував проєкт із підтримки митців під час війни: допоможуть п’ятьом артистам

Фестиваль Respublica запустив проєкт «Мистецтво — наша броня», аби допомогти митцям, що вступили до лав ЗСУ, повернутися до творчості. Головне завдання ініціативи — надати артистам ресурси й можливість для рестарту, зняття стресу і ПТСР та повернення до мистецького життя. Читай більше тут ➡

◾️ Греція може передати Україні 100 танків Leopard 1А5

Греція може передати Україні 100 власних танків Leopard 1А5, а взамін отримати від союзників модернізовану бронетехніку.Читай більше тут ➡

◾️ Укрпошта відкрила передзамовлення випуску марки до Дня пам’яті захисників України

У понеділок, 28 серпня, Укрпошта оголосила про випуск марки “Вічна Памʼять” до Дня пам’яті захисників України. Відсьогодні марку та конверт можна передзамовити онлайн, а згодом вона стане доступною для купівлі у відділеннях пошти.Читай більше тут ➡

◾️ Osocor Residence готує перший електронний івент з оркестром: лайн-ап

Osocor Residence продовжує дивувати та створювати неординарні івенти. 2 вересня там відбудеться саме такий: промо-група SVET й Osocor Residence презентують абсолютно новий концепт заходів — електронний open air в супроводі GosOrchestra. Читай більше тут ➡