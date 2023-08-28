За рік Фонд держмайна залучив до бюджету понад 3,8 мільярда від малої приватизації

З часу відновлення приватизації Фонд державного майна України провів понад 400 аукціонів, на яких залучив більше 3,8 млрд грн.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«За рік з моменту відновлення приватизації наша команда провела понад 400 аукціонів та залучила понад 3,8 млрд гривень до державного бюджету», – йдеться в повідомленні
Серед проданих активів найбільше інвестицій було залучено від продажу готелю «Ермітаж» в Києві. За нього змагалися 39 підприємців, внаслідок чого фінальна вартість збільшилася у 15 разів – з 21,2 млн до 311 млн грн.
Ще 211 млн грн принесла продаж підприємства «Укроборонресурси», вартість якого зросла в ході торгів у 12 разів.
За «Рівнеторф» інвестор запропонував 205 млн грн, збільшивши стартову ціну у 4,3 раза.
Виставлений вперше в історії України на приватизацію морський порт Усть-Дунайск був проданий за 201 млн грн.
Найбільшим продажем минулого року став Львівський ювелірний завод, за який переможець сплатив 185 млн грн.
Загалом п’ятірка найдорожчих об’єктів малої приватизації принесла у держбюджет 1,1 млрд грн.
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