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У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН

29.08.2023

Президент Володимир Зеленський під час виступу перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку говоритиме про “формулу миру”, спецтрибунал та компенсації для відшкодування втрат від війни.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

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“Президент матиме виступ в Генасамблеї ООН, де буде говорити і про “формулу миру”, і про створення спецтрибуналу, і про компенсаційний механізм відшкодування втрат”, – сказав Жовква.

За його словами, візит буде використаний “в тому чи іншому форматі” для проведення зустрічей щодо “формули миру”.

“Буде багато двосторонніх зустрічей, в тому числі з країнами Глобального півдня, в тому числі і з інших континентів. Ми по максимуму використаємо цю можливість візиту до Нью-Йорка, який, впевнені, принесе вагомі результати”, – додав заступник глави ОПУ.

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