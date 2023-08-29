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Південна Корея планує надати Україні майже $400 млн протягом 2024 року

29.08.2023

Південна Корея планує надати Україні 520 млрд вон (в еквіваленті майже $400 млн) протягом 2024 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

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Бюджет країни передбачив 130 млрд вон на відновлення (близько $98 млн), 260 млрд вон (понад $196 млн) на гуманітарну допомогу та ще 130 млрд вон через міжнародні організації.

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