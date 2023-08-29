На 80-му Венеціанському Міжнародному Кінофестивалі вперше презентують український VR-проєкт FIRST DAY (Доба Перша)

В цьому році на 80-му Венеціанському Міжнародному Кінофестивалі, який пройде з 30 серпня по 9 вересня, вперше буде представлено український VR-проєкт Доба Перша / FIRST DAY, режисера Валерія Коршунова та продюсера Світлани Коршунової.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба проєкту.

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FIRST DAY – це повноцінний імерсивний VR-досвід від першої особи, що переміщає відвідувача у ситуацію першого дня повномасштабного російського вторгнення, та дозволяє спробувати пережити внутрішню трансформацію, через яку пройшли українці 24 лютого 2022 року.

“Ми хочемо поділитися досвідом першого дня війни з широкою аудиторією, яка, як і ми колись, не вірить, що подібне можливо в їхньому житті. Цей досвід про те, що дозволяє українцям сьогодні чинити опір, коли всі очікували, що ми не витримаємо і 3 дні. Доба Перша / FIRST DAY розповідає про ту внутрішню трансформацію, через яку пройшли ми особисто. Про те, що дозволяло виживати людству в найстрашніші часи історії – про допомогу один одному, про власний вибір бути не жертвою обставин, а тим, хто може їх змінювати. Ми не перші, кому довелося пережити схожий досвід і, на жаль, далеко не останні” – розповідає режисер проєкту Валерій Коршунов.

Доба Перша / FIRST DAY став переможцем Biennale Cinema College 2023 року. Проєкт пройшов декілька етапів відборів та вдосконалення з міжнародними експертами й менторами VR- та кіноіндустрії, в результаті отримавши грант на реалізацію та можливість бути представленим на 80-му Венеціанському Міжнародному Кінофестивалі вже у 2023 році.

Проєкт засновано на історіях реальних людей. Глядач зможе побачити будинки Бородянки та Бучі, зруйновані снарядами окупантів. Разом з великою кількістю артефактів війни будівлі були скановані та далі відтворені у віртуальному просторі.

Валерій Коршунов, відомий своїми проєктами про Чорнобиль, почав фiльмування та сканування наслідків війни ще влітку 2022 року для збереження, меморіалізації та подальшої можливості для інших відвідати ці місця особисто, у віртуальній реальності. Сучасні технології вже дозволяють зробити це фотореалістично, тому імерсивні проєкти є одними з найбільш прогресивних напрямків кіно.

Доба Перша / FIRST DAY на Венеціанському Бієнале буде представлено великою інсталяцією 36 м2, на окремому острові Venice Immersive серед 43 інших проєктів з 25 країн.

“Ми неймовірно вдячні Biennale Cinema College за можливість реалізувати та представити проєкт про війну в Україні на ювілейному Венеціанському Кінофестивалі. Доба Перша / FIRST DAY – це тільки початок великого проєкту, що меморiалізує нашу війну та буде розповідати історії наших людей світу. Він дуже важливий, адже дозволить підвищити рівень емпатії та зрозуміти нас краще, побачити історію та долі людей за кожним зруйнованим будинком” – каже Світлана Коршунова, продюсер проєкту.

Відомо, що команда Коршунова вже працює над проєктами VR Borodyanka, VR Gostomel та VR Chornobyl, в кожному з яких буде використано різні технології та формати сторітелінгу.

Венеціанський Міжнародний Кінофестиваль став одним із перших кінофестивалів у світі, що з 2017 року започаткував перший конкурс робіт у сфері віртуальної реальності. У 2023 році Venice Immersive вже має свій окремий острів на Венеціанському Бієнале, на якому з 30 серпня по 9 вересня буде представлено 43 проєкти з 25 країн, серед яких і український проєкт Доба Перша / FIRST DAY. Віртуальна реальність сьогодні відкриває новий вимір кіно, зі своїми викликами та можливостями, що вже найближчі роки матимете свій неймовірний вплив на всю кіноіндустрію.

Презентація проєкту в Україні відбудеться під час Венеціанського Кінофестивалю – 7 вересня об 11:00. На закритій прес-події представникам преси буде надано можливість відвідати віртуальну локацію проєкту у VR-шоломах, поспілкуватись з авторами проєкту та засновниками Venice Immersive у живому віртуальному форматі. Також на презентацію проєкту запрошені мешканці Бородянки і Гостомеля, що стали свідками окупації і які можуть поділитись своїми враженнями та переживаннями.