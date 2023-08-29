Мінсоцполітики ініціює запровадження електронного обліку гумдопомоги

Міністерство соціальної політики ініціює запровадження електронного обліку гуманітарної допомоги.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українські новини.

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Міністерство зазначає, що 29 серпня на засіданні уряду буде презентовано проект постанови “Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану”, який передбачає оцифрування інформації про ввезення і облік гумдопомоги в автоматизованій системі.

Зазначається, що зміни напрацьовані Мінсоцполітики спільно з громадськими організаціями та волонтерами в ході публічних обговорень.

“Основна зміна, яка торкнеться учасників процесу та громадян, – це впровадження доступного електронного інструменту обліку гуманітарної допомоги. За допомогою веб-платформи “Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги” організації-отримувачі, які збираються ввезти гуманітарну допомогу, зможуть зареєструватись, авторизуватись на сайті, сформувати та подати декларацію. Декларація шляхом інформаційного обміну буде прямувати на митницю. Система автоматично присвоюватиме декларації унікальний код. За цим кодом митники пропускатимуть вантаж”, – йдеться у повідомленні.

Заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин зазначив, що уряд має зберегти декларативний принцип ввезення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану і максимально спростити процес ввезення таких вантажів.

“Але кожен з нас повинен розуміти, хто і які товари ввозить як гуманітарну допомогу, та кому вона розподілена. Найкращим інструментом для цього стає зручна електронна система, за допомогою якої можна зареєструватись отримувачем, подати декларацію, відобразити розподіл”, – сказав він.

Передбачається, що організації, які ввозять гуманітарну допомогу, подаватимуть публічні звіти після її розподілу. Потрібно вписати в систему: коли і де (без вказання персональних даних осіб) роздали вантаж, скільки залишилося.

На думку міністерства, такий механізм покаже шлях гуманітарної допомоги від донора через отримувача до набувачів та гарантуватиме прозорість процесу, а вся інформація про вантаж завжди буде у волонтерів під рукою в електронному кабінеті.

Крім того, постанова скасовує гарантійні листи – це означає, що гуманітарна допомога для військових ввозитиметься без додаткового бюрократичного навантаження. Інформація про такі вантажі буде закрита для загалу з міркувань безпеки.

Термін запуску системи запланований на 15 листопада 2023 року.

Мінсоцполітики запрошує волонтерів долучитися до тестування доопрацьованої “Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги”.