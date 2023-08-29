Мінцифра запускає освітній серіал у Дія.Освіта

Мінцифри створило безоплатний освітній серіал для платформи Дія.Освіта, який допоможе опанувати штучний інтелект ChatGPT та навчить правильно використовувати його.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.
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У новому освітньому серіалі “ChatGPT для підвищення власної ефективності” йдеться про лайфхаки та нюанси взаємодії з ChatGPT, які допоможуть підвищити рівень ефективності в роботі та власної взаємодії зі штучним інтелектом.
Серіал складається із 7 серій та фінального тесту, після проходження якого можна отримати сертифікат, який закріпить набуті знання та навички під час навчання.
Ключовими темами серіалу стали:
- Що таке штучний інтелект та нейромережа;
- Сфери застосування штучного інтелекту на прикладі ChatGPT;
- Етика та конфіденційність при роботі з ChatGPT;
- ChatGPT для навчання;
- Можливості ChatGPT при роботі з текстами.
Спікером серіалу став Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, PhD з економіки, раніше — викладач у Боннському, Пенсільванському та Піттсбурзькому університетах, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Переглянути освітній серіал можна за посиланням.
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