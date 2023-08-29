Повінь – зміна системи

Menu
Close

Мінцифра запускає освітній серіал у Дія.Освіта

29.08.2023

Мінцифри створило безоплатний освітній серіал для платформи Дія.Освіта, який допоможе опанувати штучний інтелект ChatGPT та навчить правильно використовувати його.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

Читай також: За програмою “єОселя” видано 2,5 тис. іпотечних кредитів на 3,4 млрд гривень

У новому освітньому серіалі “ChatGPT для підвищення власної ефективності” йдеться про лайфхаки та нюанси взаємодії з ChatGPT, які допоможуть підвищити рівень ефективності в роботі та власної взаємодії зі штучним інтелектом.

Серіал складається із 7 серій та фінального тесту, після проходження якого можна отримати сертифікат, який закріпить набуті знання та навички під час навчання. 

Ключовими темами серіалу стали:

  • Що таке штучний інтелект та нейромережа;
  • Сфери застосування штучного інтелекту на прикладі ChatGPT;
  • Етика та конфіденційність при роботі з ChatGPT;
  • ChatGPT для навчання;
  • Можливості ChatGPT при роботі з текстами.

Спікером серіалу став Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, PhD з економіки, раніше — викладач у Боннському, Пенсільванському та Піттсбурзькому університетах, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Переглянути освітній серіал можна за посиланням.

  • На 80-му Венеціанському Міжнародному Кінофестивалі вперше презентують український VR-проєкт FIRST DAY (Доба Перша)
  • У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
  • Україна візьме участь у “Євробаченні-2024”: в нацвідборі буде нововведення
  • Мінсоцполітики ініціює запровадження електронного обліку гумдопомоги
  • До Дня Незалежності компанія Baykar подарувала ГУР ударний безпілотник Bayraktar ТВ2
  • Укрпошта відкрила передзамовлення випуску марки до Дня пам’яті захисників України
  • В Україні засновують кримськотатарське видавництво Kitap Qalesi
  • Шведський ритейлер H&M планує відкрити частину магазинів в Україні
  • Український інститут запустив платформу Insight UA для знайомства з українською культурою
  • Внаслідок російської атаки на порт Ізмаїл знищені 13 тисяч тонн зерна
 