Мінцифра запускає освітній серіал у Дія.Освіта

Мінцифри створило безоплатний освітній серіал для платформи Дія.Освіта, який допоможе опанувати штучний інтелект ChatGPT та навчить правильно використовувати його.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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У новому освітньому серіалі “ChatGPT для підвищення власної ефективності” йдеться про лайфхаки та нюанси взаємодії з ChatGPT, які допоможуть підвищити рівень ефективності в роботі та власної взаємодії зі штучним інтелектом.

Серіал складається із 7 серій та фінального тесту, після проходження якого можна отримати сертифікат, який закріпить набуті знання та навички під час навчання.

Ключовими темами серіалу стали:

Що таке штучний інтелект та нейромережа;

Сфери застосування штучного інтелекту на прикладі ChatGPT;

Етика та конфіденційність при роботі з ChatGPT;

ChatGPT для навчання;

Можливості ChatGPT при роботі з текстами.

Спікером серіалу став Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, PhD з економіки, раніше — викладач у Боннському, Пенсільванському та Піттсбурзькому університетах, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Переглянути освітній серіал можна за посиланням.