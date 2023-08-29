«Друга ріка» запрошує на фан-зустріч напередодні київських концертів

30 серпня о 18:30 в центральному атріумі торгово-розважального центру Gulliver відбудеться фан-зустріч із гуртом «Друга ріка». Подія відбудеться напередодні двох концертів гурту, що пройдуть 1 та 2 вересня у Києві.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба гурту.

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Під час фан-зустрічі у відвідувачів комплексу буде можливість особисто поспілкуватися з кумирами, отримати автограф та зробити фото. Також гості матимуть шанс виграти квитки на концерт гурту – для участі всього лише потрібно заповнити коротку форму за посиланням.

Анонс фан-зустрічі на сторінці гурту

В межах заходу запланована презентація відеороботи на пісню «Сьомий день», яка стала офіційним саундтреком стрічки «Я, Ніна». Прем’єра музичного відео, створеного командою фільму, відбудеться о 19:30 на фасаді торгово-розважального центру Gulliver, який є найбільшим зовнішнім екраном у Європі.

Окрім музикантів, представлятимуть роботу й учасники творчої групи фільму: продюсерка й авторка ідеї Яніна Соколова, режисерка Марися Нікітюк, актори Ксенія Хижняк і Максим Панченко.

Фільм «Я, Ніна» вийде в українських кінотеатрах 7 вересня. Ця картина натхнена особистою історією відомої телеведучої та журналістки Яніни Соколової. Саме вона є прототипом головної героїні, яку глядачі побачать і в кліпі. У самій же стрічці глядачі побачать у камео фронтмена гурту «Друга Ріка» Валерія Харчишина.

Нагадаємо, 1 та 2 вересня гурт «Друга ріка» зіграє дві різні програми на правому та лівому берегах столиці. Концерти під назвою «Світ на різних берегах» пройдуть на двух локаціях: 1 вересня – подія відбудеться на терасі ТРЦ Gulliver, 2 вересня – на терасі ТРЦ River Mall.

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