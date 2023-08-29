Дайжест: Новини Дня – 29.08.2023

Сьогодні, 29 серпня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.

Читай також: У День Незалежності українці по всьому світу утворять живі «ланцюги єдності»

◾️За рік Фонд держмайна залучив до бюджету понад 3,8 мільярда від малої приватизації

З часу відновлення приватизації Фонд державного майна України провів понад 400 аукціонів, на яких залучив більше 3,8 млрд грн.Читай більше тут ➡

◾️ У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський під час виступу перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку говоритиме про “формулу миру”, спецтрибунал та компенсації для відшкодування втрат від війни.Читай більше тут ➡

◾️Україна візьме участь у “Євробаченні-2024”: в нацвідборі буде нововведення

Суспільне Мовлення підтвердило участь України в пісенному конкурсі “Євробачення-2024”, яке відбудеться у шведському Мальме після перемоги Loreen. Представника від України оберуть на національному відборі: приймання заявок на участь розпочнеться невдовзі.Читай більше тут ➡

◾️Мільйон гривень для ЗСУ зібрали на концерті у Києві Жадан і друзі

На 49-й день народження видатного поета та музиканта привітали зі сцени Жовтневого Палацу Святослав Вакарчук, “Брати Гадюкіни”, “Мертвий півень”, Саша Кольцова, Мар’яна Садовська, Олег Каданов, Сестри Тельнюк, Христина Соловій, Уляна Горбачевська. Ведучим концерту став актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв. Читай більше тут ➡

◾️Південна Корея планує надати Україні майже $400 млн протягом 2024 року

Південна Корея планує надати Україні 520 млрд вон (в еквіваленті майже $400 млн) протягом 2024 року.Читай більше тут ➡

◾️ На 80-му Венеціанському Міжнародному Кінофестивалі вперше презентують український VR-проєкт FIRST DAY (Доба Перша)

В цьому році на 80-му Венеціанському Міжнародному Кінофестивалі, який пройде з 30 серпня по 9 вересня, вперше буде представлено український VR-проєкт Доба Перша / FIRST DAY, режисера Валерія Коршунова та продюсера Світлани Коршунової. Читай більше тут ➡

◾️ Мінсоцполітики ініціює запровадження електронного обліку гумдопомоги

Міністерство соціальної політики ініціює запровадження електронного обліку гуманітарної допомоги. Читай більше тут ➡

◾️ Українська команда просувається до ЧС з кіберспорту

У ¼ фіналу з CS:GO команда з України зіграє із Сербією. На жаль, поборотися за місце у фіналі верхньої сітки з Dota 2 українським спортсменам не вдасться. У ¼ українців обійшла команда з Киргизстану. Читай більше тут ➡

◾️ Мінцифра запускає освітній серіал у Дія.Освіта

Мінцифри створило безоплатний освітній серіал для платформи Дія.Освіта, який допоможе опанувати штучний інтелект ChatGPT та навчить правильно використовувати його. Читай більше тут ➡

◾️ «Друга ріка» запрошує на фан-зустріч напередодні київських концертів

30 серпня о 18:30 в центральному атріумі торгово-розважального центру Gulliver відбудеться фан-зустріч із гуртом «Друга ріка». Подія відбудеться напередодні двох концертів гурту, що пройдуть 1 та 2 вересня у Києві. Читай більше тут ➡

◾️ “Армія відновлення” вже налічує майже 50 тисяч безробітних

У рамках проєкту “Армія відновлення” до виконання суспільно корисних робіт вже залучили майже 48 тисяч безробітних – вони заробили вже 305 млн грн. Читай більше тут ➡