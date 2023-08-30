У Пскові потужно атаковано військовий аеродром: у полум’ї мінімум чотири літаки Іл-76

У ніч на середу 30 серпня, у Пскові ударні дрони атакували військоо-траспортний аеродром. Горять військові-транспортні літаки Іл-76. Повітряний простір був повністю закритий.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Інформатор.
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Після атаки безпілотників на військовому аеродромі загорілись військово-транспортні літаки. Попередньо офіційно у Пскові пошкоджено чотири літаки Іл-76.
Ймовірно, також йдеться про Черехінську військову базу. Це місце дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку зс рф. Він відомий своїми воєнними злочинами у Бучі.
Очільник Псковської області повідомив, що міноборони у Псковському аеропорту відбиває атаку безпілотників. Губернатор називається це “інцидентом”, на якому він перебуває особисто. За його словами жертв немає, а масштаб руйнувань потребує уточнень.
До речі, після приблизно години після “бавовни” російське МНС визнало, що два військово-транспортні літаки Іл-76 загорілися в Пскові.
Усьому особовому складу видали зброю, засоби захисту і виставили на вулиці для охорони. Велика частина співробітників оточила аеропорт. Туди доставили цілий автобус із поліцейськими.
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