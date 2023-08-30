Нічна атака на Київщині: є руйнування будинків, уламки впали на кладовище

У Київській області через нічну ракетну атаку російських військ є руйнування приватних будинків, уламки збитих ракет впали на території кладовища, повідомили у середу у МВС України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.

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“Київщина. Унаслідок масованої атаки ворога у ніч на 30 серпня в Фастівському та Бучанському районах Київщини виникли пожежі та руйнування житлових будинків, загорання трав’яного настилу. Падіння уламків російської ракети виявили і на території місцевого кладовища, там сталось займання”, – ідеться у повідомленні МВС у Telegram.

Усі пожежі ліквідовано, зазначили у МВС.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Також, під час нічної атаки рф внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинули два охоронці підприємства. Зовсім молоді хлопці – 26 та 36 років, — КМВА. Також троє людей отримали поранення різного ступеня важкості.