Нічна атака на Київщині: є руйнування будинків, уламки впали на кладовище

У Київській області через нічну ракетну атаку російських військ є руйнування приватних будинків, уламки збитих ракет впали на території кладовища, повідомили у середу у МВС України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.
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“Київщина. Унаслідок масованої атаки ворога у ніч на 30 серпня в Фастівському та Бучанському районах Київщини виникли пожежі та руйнування житлових будинків, загорання трав’яного настилу. Падіння уламків російської ракети виявили і на території місцевого кладовища, там сталось займання”, – ідеться у повідомленні МВС у Telegram.
Усі пожежі ліквідовано, зазначили у МВС.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Також, під час нічної атаки рф внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинули два охоронці підприємства. Зовсім молоді хлопці – 26 та 36 років, — КМВА. Також троє людей отримали поранення різного ступеня важкості.
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