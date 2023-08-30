Вкрадені митці. Проєкт “Українологія” розповів про українських художників, яких привласнила росія

В Україні створили проєкт для молоді “Українологія”, який покликаний розвінчувати міфи російської пропаганди, які вона творила століттями, надавши підліткам базу перевірених фактів про Україну.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба проєкту.

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Рєпін, Айвазовський, Малевич – усі вони були українцями, яких надихала

українська природа та культура. Але росія свідомо зробила їх “своїми”,

приписуючи їхні роботи до надбань своєї країни.

“Іван Айвазовський, наприклад, добре знав українську та полюбляв грати на

скрипці українські мелодії. А Казимир Малевич стверджував, що його

мистецьке бачення сформувало українське село і називав себе українським

художником навіть на допиті чекістів. Історичні події та сцени з життя

українського народу часто були темами картин Іллі Рєпіна. Чого варта тільки

картина “Запорожці пишуть листа турецькому султану”, – розповідає

історикиня та копірайтерка проекту Катерина Сусленко.

Сотні років сусідська країна робила все можливе, аби нівелювати будь-які

досягнення українців – чи то в мистецтві, чи то в науці, чи то в літературі. Тож

випадків привласнення росією українських діячів та їхніх досягнень безліч. А

те, що неможливо було вкрасти, росіяни знищували, як, власне, і сьогодні,

каже керівниця проекту Дар’я Карпенко.

“Завдання “Українології” — розвінчувати міфи російської пропаганди,

надаючи базу перевірених фактів. Основна цільова аудиторія проекту –

молодь 13-18 років, яка найбільше схильна вірити фейкам. Ми прагнемо

навчити їх критично мислити, аналізувати інформацію, на яку натрапляють в

інтернеті, відрізняти російське ІПСО, і, звісно, розширювати власні знання

про Україну, її культуру, історію, традиції”, – додає Дар’я.

“Українологія” функціонує у найбільш популярних серед молоді соціальних

мережах – Instagram і TikTok. І реалізовує проєкт громадська організація

“UMIND”, спеціалізація якої — профорієнтація молоді, культура безпеки та

культурна й громадянська освіта.

“Завдання української нації – вигнати ворога звідусіль: української землі,

українського інфопростору та голів українців. Але для того, щоб це зробити,

маємо нарешті відректися від усього російського і почати цінувати своє. А

свого в нас вдосталь. Чого варті тільки наші українські художники”, – каже

голова ГО “UMIND” Олена Левандовська.

Проект реалізується ГО UMIND у рамках проекту «Термінова підтримка ЄС для

громадянського суспільства», що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової

підтримки Європейського Союзу.