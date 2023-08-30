Польська компанія планує створити власне виробництво деталей до винищувачів F-16

Польська компанія PZL Mielec планує створити власне виробництво деталей до винищувачів F-16.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

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Представник польського підприємства заявив, що компанія планує виробляти від 70% до 80% конструкції корпусу американського винищувача. Виробництво мають налагодити до кінця 2024 року.