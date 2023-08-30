Відзняла кліп стежками Довбуша: співачка RODZYNKA презентує містичну відеороботу «Очі шепочуть»

Представниця нової генерації поп-виконавиць, співачка RODZYNKA презентує містичний трек та відеороботу «Очі дівочі». Авторами треку стали Михайло Сенчин (AVERIN) та популярний співак CHURSANOV (Микита Чурсанов), які написали хіти для Voloshyn, AVERIN & CHURSANOV, IVAN NAVI, Анни Трінчер та інших виконавців.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба співачки.

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Музична історія розповідає про кохання як про магічний ритуал, коли хлопець безмежно закохується у дівчину. І джерелом її чарів являються очі. Натхненна новою композицією, RODZYNKA вирішила передати цю атмосферу своєю відеороботою. Однією з локацій зйомок була обрана місцевість Карпат, де за легендою ховались опришки на чолі з Олексою Довбушем.

«Карпати – дуже рідні для мене місця. Тут начебто знаєш кожний закуток, проте їх безкрайність дає зрозуміти, що ти вивчатимеш Карпати все життя. Ще з дитинства мене заворожує легенда про опришків та Олексу Довбуша. Тому ми вирішили відзняти кліп «Очі дівочі» саме стежками Довбуша. Особлива атмосфера була саме під час нічних знімань, навколо вирувало якесь чаклунство. Здавалось, що за нами весь час хтось стежить. Тіло вкривалось мурахами», – відверто поділилась RODZYNKA.

Окрім того, під час зйомок у темний період часу почався дощ. Проте він тільки додав необхідного вайбу, через що зйомку було вирішено не зупиняти. Творцями відео стали PILOTS PRODUCTION, популярні співпрацею з Сергієм Лазановським, 7TEEN’S, OXANA TRACH та іншими артистами.

RODZYNKA (Родзинка) – молода українська співачка. Дебютувала з яскравим треком «Красива» на слова легендарної Ліни Костенко. Має у своєму творчому арсеналі дует «Щастя бути удвох» з переможцем «Голосу країни-11» Сергієм Лазановським | RIDNYI. Її треки «Ще настане травень» та «Збуваються мрії» потрапили до плейлиста EQUAL Україна у Spotify. Це проєкт, який популяризує творчість жінок-артисток.