Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків через агресію РФ проти України

Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків України, що завдані російською агресією.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє РБК-Україна.

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В уряді зазначили, що приєднання Швейцарії до Реєстру збитків підкреслює підтримку країною людей, які постраждали від війни, та процесу політичного відновлення України, який Швейцарія широко ініціювала разом з українським урядом на Конференції з відновлення України 2022 року в Лугано.

Додамо, що Рада Європи має скоро затвердити членство Швейцарії в Реєстрі збитків.

Наразі до Реєстру збитків приєдналися 37 членів Ради Європи, а також Канада, США, Японія та ЄС.

Реєстр документуватиме та обґрунтовуватиме докази та інформацію про шкоду, збитки або травми, завдані Україні та всім фізичним і юридичним особам внаслідок агресії РФ.