Британська оборонна компанія BAE Systems відкрила офіс в Україні

Мінстратегпром підписав партнерську угоду з однією з найбільших оборонних компаній світу — британською BAE Systems. Компанія відкрила офіс в Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.

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BAE Systems вироблятиме в Україні гаубиці L119 калібру 105 мм за стандартом НАТО – повідомив міністр Олександр Камишін.

Українські військові вже користуються озброєнням виробництва британської компанії, зокрема артилерійськими системами М777 і L119, САУ M109, БМП CV-90 та Bradley, танками Challenger.