Повінь – зміна системи

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Україна отримала від США ракети VAMPIRE для боротьби з дронами 

31.08.2023

Україна отримала від США ракети VAMPIRE для боротьби з дронами.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

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За даними журналістів  Bloomberg, Україна замовила відповідне озброєння в січні поточного року, а зараз уже використовує системи на полі бою. Таким чином ЗСУ отримали 4 з 14 систем VAMPIRE по контракту на $40 млн.

Відповідно до інформаційного бюлетеня постачальника озброєння, на яке посилається Bloomberg, решту поставок Україна має отримати до кінця 2023 року. Натомість міноборони США, за словами видання, відмовилося коментувати терміни подальших постачань.

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