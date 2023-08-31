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“76% закладів освіти оснащені укриттями до нового навчального року” – Лісовий

31.08.2023

В Україні до початку нового навчального року обладнали укриття у 76% закладах освіти, а виділили на це 1,5 мільярда гривень.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Сьогодні маємо 76% закладів освіти оснащених укриттями, — повідомив міністр. — На це виділили 1,5 мільярда гривень державної субвенції. Але цього мало. Щоб школи, дитячі садки, заклади профтехосвіти, вищої освіти були облаштовані укриттями значною мірою доклалися місцеві бюджети” – зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Також міністр повідомив, що в Україні залишається близько семи тисяч укриттів, які ще потрібно побудувати.

“З них дві тисячі укриттів — це лінія, де ми сьогодні будувати не будемо, бо не передбачаємо можливості виходу дітей на очне навчання. Це навчальні заклади, які знаходяться від нуля до 50 кілометрів від лінії зіткнення”, — пояснив Лісовий.

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