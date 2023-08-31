“20 днів у Маріуполі” планують подати на “Оскар”

Українську стрічку “20 днів у Маріуполі”, яка з’явиться на великому екрані з 31 серпня, планують подати на премію “Оскар” у категорії “Найкращий документальний фільм”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Фільм “20 днів у Маріуполі” отримав низку визначних міжнародних нагород, включно з головною відзнакою кінофестивалю “Санденс” та Пулітцерівською премією.

Компанія “Артхаус Трафік”, яка займається дистрибуцією стрічки, в ексклюзивному коментарі Суспільне Культура розповіла про своє рішення.

“В Україні існує закон про кінематографію, який передбачає, що українським національним кінопродуктом може вважатися лише фільм, створений українською продюсерською кампанією”, — пояснює Ілля Дядик, програмний директор “Артхаус Трафік”.

“З одного боку, це було зроблено, щоб захистити українську мову та фінансувати суто українське кіно, але у випадку «20 днів у Маріуполі» ми не можемо подати її на «Оскар» від України. Хоча над цим фільмом працювали українські журналісти, він фінансувався американською компанією Associated Press”, — зазначає Дядик.

Минулого року документальний фільм “Будинок зі скалок”, створений у копродукції України та Данії, був номінований на “Оскар” у категорії “Найкращий документальний фільм”, але перемогу отримала проросійська стрічка “Навальний”.

“Навіть враховуючи той факт, що «20 днів у Маріуполі» не можна назвати стовідсотково українською стрічкою через її продюсерську компанію, можлива номінація буде великим досягненням для українського кіно. Адже це історія про Україну, розказана українцями, і її присутність на «Оскарі» буде сильним індикатором того, що про війну в країні не можна забувати”, — підсумовує Дядик.