Привітання з Днем знань 2023 – вірші та картинки

День Знань відзначається щорічно 1 вересня, в перший день осені.
На жаль, у 2023 році це світле і радісне свято проходить у воєнний час. Але навіть під час війни діти продовжують вчитися в школах, і святкування Дня знань так само актуальне.
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Привітання з Днем знань 2023Картинка Привітання з Днем знань 2023Привітання з Днем знань 2023Привітання з Днем знань 2023Привітання з Днем знань 2023Привітання з Днем знань 2023Привітання з Днем знань 2023Привітання з Днем знань 2023Привітання з Днем знань 2023Привітання з Днем знань 2023
Привітання з Днем знань 2023
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Щиро вітаємо вас з початком нового навчального року, Днем знань – всенародним святом мудрості, добра, натхнення та нових відкриттів. Перше вересня єднає нас усіх, бо кожен колись у цей день переступив поріг рідної школи, відкрив першу книжку, написав перше слово. Роки навчання – найкращі в нашому житті. Саме в цей час ми знаходимо вірних друзів, відкриваємо у собі здібності, визначаємо орієнтири на все життя. Зі святом усіх!
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Свято 1 вересня, завжди залишається в пам’яті кожної людини. Де хто асоціює його зі шкільними роками, комусь більше запам’ятались роки навчання у ВУЗі, а може молодий вчитель більше хвилювався, коли сам вперше йшов на свій власний урок. Втім 1 вересня це всенародне свято, адже тільки завдяки знанням людина досягла сучасного розвитку.
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Щиро вітаю всіх вас із традиційним вересневим святом першого дзвоника – Днем знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації. День знань став по-справжньому всенародним святом молодості і надій. Це свято насамперед тих, хто вперше у житті переступає поріг школи. Тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками. Тих, хто щоденно віддає їм свої знання та тепло сердець, навчає і виховує з любов’ю.
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Нехай у школі лине срібний дзвін,
Про новий рік навчальний сповіщає.
Переплелись і сум, і радість в нім,
Він, наче птах, у небеса злітає!
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Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
***
Дорогі школярі, студенти, шановні вчителі, викладачі та працівники навчальних закладів! Щиро вітаємо Вас з 1 вересня — Днем знань. Найщиріші вітання Вам шановні батьки, бабусі та дідусі студентів та учнів. Збувається мрія ваших родин — діти згодом своєю працею прославлятимуть родовід, віддаючи сили, знання, отримані практичним досвідом вміння на справу розбудови держави, зміцнення її економічної могутності. Ще раз вітаємо всіх, дорогі друзі, з новим навчальним роком! Зі святом — Днем знань!
***
Вітаю всіх Вас з цим визначним днем, адже знання є невід’ємною частиною виховного процесу будь-якої людини. Не має значення скільки класів чи семестрів Ви провчились, але здобуті знання завжди залишаться з Вами. Зі святом Вас!
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Сьогодні особливий урочистий день,
Поглянь же на світ цей ти веселіше!
Тебе чекає відкриттів чудовий рік,
Адже шкільне життя — знань нових потік.
Зараз ти ще лише на початку шляху,
Налаштуйся з перемогою його ти пройти,
Даруй однокласникам серця тепло.
З Днем знань тебе! І вчися на відмінно!
***
Дорогі школярі! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання – це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні!
***
Ось і літо пролетіло,
Знову вересня настало.
І урочисто День знань
Зазначає цілий світ.
Побажаємо вам, хлопці,
Лише п’ятірок в щоденнику,
Сил, здоров’я і удачі,
Потрібних знань в голові!
***
У день знань вітаємо вас,
Бажаємо вам успіху і натхнення.
Нехай день подарує нових геніїв для нас,
Сміливо крокуйте до мрій здійснення.
Нехай знання у вас легше входять,
Здоров’я вам і довгих років.
Щоб при будь-якому результаті,
Ви не знали ні бід, ні горя.
***
День знань – особливе свято! Завжди яскравий, насичений емоційністю та хвилюючою атмосферою. Голосно звучить урочиста музика, звідусіль лунають теплі поздоровлення i кожне людське серце, хвилюючись відгукується на заклик першого дзвінка! У цей день від всієї душі хочеться побажати успіхів у навчальному процесі та щоб новий навчальний рік приносив тільки приємні враження!
***
Вітаю з Днем знань! Бажаю величезного бажання вчитися і пізнавати. Легкості в новому навчальному році. Дружної атмосфери, цікавих подій, чудових відміток і постійного прагнення бути краще, ніж учора. Успіхів, здоров’я, терпимості і чудових результатів!
***
Дорогі школярі, студенти, шановні вчителі, викладачі та працівники навчальних закладів!Щиро вітаємо Вас з Днем знань. Найщиріші вітання Вам шановні батьки, бабусі та дідусі студентів та учнів. Збувається мрія ваших родин – діти згодом своєю працею прославлятимуть родовід, віддаючи сили, знання, отримані практичним досвідом вміння на справу розбудови держави, зміцнення її економічної могутності. Ще раз вітаємо всіх, дорогі друзі, з новим навчальним роком! Зі святом – Днем знань!
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***
Незабудок букетик малий
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий, та ясний,
Для тебе між добрії люди.
Все добре зі школи візьми у життя,
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди.
***
Привітання з днем знань 2022
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