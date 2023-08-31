Привітання з Днем знань 2023 – вірші та картинки

День Знань відзначається щорічно 1 вересня, в перший день осені.

На жаль, у 2023 році це світле і радісне свято проходить у воєнний час. Але навіть під час війни діти продовжують вчитися в школах, і святкування Дня знань так само актуальне.

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Привітання з Днем знань 2023

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Щиро вітаємо вас з початком нового навчального року, Днем знань – всенародним святом мудрості, добра, натхнення та нових відкриттів. Перше вересня єднає нас усіх, бо кожен колись у цей день переступив поріг рідної школи, відкрив першу книжку, написав перше слово. Роки навчання – найкращі в нашому житті. Саме в цей час ми знаходимо вірних друзів, відкриваємо у собі здібності, визначаємо орієнтири на все життя. Зі святом усіх!

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Свято 1 вересня, завжди залишається в пам’яті кожної людини. Де хто асоціює його зі шкільними роками, комусь більше запам’ятались роки навчання у ВУЗі, а може молодий вчитель більше хвилювався, коли сам вперше йшов на свій власний урок. Втім 1 вересня це всенародне свято, адже тільки завдяки знанням людина досягла сучасного розвитку.

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Щиро вітаю всіх вас із традиційним вересневим святом першого дзвоника – Днем знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації. День знань став по-справжньому всенародним святом молодості і надій. Це свято насамперед тих, хто вперше у житті переступає поріг школи. Тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками. Тих, хто щоденно віддає їм свої знання та тепло сердець, навчає і виховує з любов’ю.

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Нехай у школі лине срібний дзвін,

Про новий рік навчальний сповіщає.

Переплелись і сум, і радість в нім,

Він, наче птах, у небеса злітає!

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Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті,

Це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

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Дорогі школярі, студенти, шановні вчителі, викладачі та працівники навчальних закладів! Щиро вітаємо Вас з 1 вересня — Днем знань. Найщиріші вітання Вам шановні батьки, бабусі та дідусі студентів та учнів. Збувається мрія ваших родин — діти згодом своєю працею прославлятимуть родовід, віддаючи сили, знання, отримані практичним досвідом вміння на справу розбудови держави, зміцнення її економічної могутності. Ще раз вітаємо всіх, дорогі друзі, з новим навчальним роком! Зі святом — Днем знань!

***

Вітаю всіх Вас з цим визначним днем, адже знання є невід’ємною частиною виховного процесу будь-якої людини. Не має значення скільки класів чи семестрів Ви провчились, але здобуті знання завжди залишаться з Вами. Зі святом Вас!

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Сьогодні особливий урочистий день,

Поглянь же на світ цей ти веселіше!

Тебе чекає відкриттів чудовий рік,

Адже шкільне життя — знань нових потік.

Зараз ти ще лише на початку шляху,

Налаштуйся з перемогою його ти пройти,

Даруй однокласникам серця тепло.

З Днем знань тебе! І вчися на відмінно!

***

Дорогі школярі! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання – це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні!

***

Ось і літо пролетіло,

Знову вересня настало.

І урочисто День знань

Зазначає цілий світ.

Побажаємо вам, хлопці,

Лише п’ятірок в щоденнику,

Сил, здоров’я і удачі,

Потрібних знань в голові!

***

У день знань вітаємо вас,

Бажаємо вам успіху і натхнення.

Нехай день подарує нових геніїв для нас,

Сміливо крокуйте до мрій здійснення.

Нехай знання у вас легше входять,

Здоров’я вам і довгих років.

Щоб при будь-якому результаті,

Ви не знали ні бід, ні горя.

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День знань – особливе свято! Завжди яскравий, насичений емоційністю та хвилюючою атмосферою. Голосно звучить урочиста музика, звідусіль лунають теплі поздоровлення i кожне людське серце, хвилюючись відгукується на заклик першого дзвінка! У цей день від всієї душі хочеться побажати успіхів у навчальному процесі та щоб новий навчальний рік приносив тільки приємні враження!

***

Вітаю з Днем знань! Бажаю величезного бажання вчитися і пізнавати. Легкості в новому навчальному році. Дружної атмосфери, цікавих подій, чудових відміток і постійного прагнення бути краще, ніж учора. Успіхів, здоров’я, терпимості і чудових результатів!

***

Дорогі школярі, студенти, шановні вчителі, викладачі та працівники навчальних закладів!Щиро вітаємо Вас з Днем знань. Найщиріші вітання Вам шановні батьки, бабусі та дідусі студентів та учнів. Збувається мрія ваших родин – діти згодом своєю працею прославлятимуть родовід, віддаючи сили, знання, отримані практичним досвідом вміння на справу розбудови держави, зміцнення її економічної могутності. Ще раз вітаємо всіх, дорогі друзі, з новим навчальним роком! Зі святом – Днем знань!

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Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий, та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

Привітання з днем знань 2022