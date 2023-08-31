Дайжест: Новини Дня – 31.08.2023

Сьогодні, 31 серпня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.

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◾️У Пскові потужно атаковано військовий аеродром: у полум’ї мінімум чотири літаки Іл-76

У ніч на середу 30 серпня, у Пскові ударні дрони атакували військоо-траспортний аеродром. Горять військові-транспортні літаки Іл-76. Повітряний простір був повністю закритий.Читай більше тут ➡

◾️ Нічна атака на Київщині: є руйнування будинків, уламки впали на кладовище

У Київській області через нічну ракетну атаку російських військ є руйнування приватних будинків, уламки збитих ракет впали на території кладовища, повідомили у середу у МВС України.Читай більше тут ➡

◾️Вкрадені митці. Проєкт “Українологія” розповів про українських художників, яких привласнила росія

В Україні створили проєкт для молоді “Українологія”, який покликаний розвінчувати міфи російської пропаганди, які вона творила століттями, надавши підліткам базу перевірених фактів про Україну.Читай більше тут ➡

◾️Польська компанія планує створити власне виробництво деталей до винищувачів F-16

Польська компанія PZL Mielec планує створити власне виробництво деталей до винищувачів F-16. Читай більше тут ➡

◾️Відзняла кліп стежками Довбуша: співачка RODZYNKA презентує містичну відеороботу «Очі шепочуть»

Представниця нової генерації поп-виконавиць, співачка RODZYNKA презентує містичний трек та відеороботу «Очі дівочі». Авторами треку стали Михайло Сенчин (AVERIN) та популярний співак CHURSANOV (Микита Чурсанов), які написали хіти для Voloshyn, AVERIN & CHURSANOV, IVAN NAVI, Анни Трінчер та інших виконавців.Читай більше тут ➡

◾️ Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків через агресію РФ проти України

Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків України, що завдані російською агресією.Читай більше тут ➡

◾️ Британська оборонна компанія BAE Systems відкрила офіс в Україні

Мінстратегпром підписав партнерську угоду з однією з найбільших оборонних компаній світу — британською BAE Systems. Компанія відкрила офіс в Україні.Читай більше тут ➡

◾️ В Україні зміняться правила визначення придатності до військової служби

В Україні переглянуть систему оцінки придатності до військової служби, з метою забезпечення більшої кількості можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності, – повідомив Президент України Володимир Зеленський після засідання Ради національної безпеки і оборони. Читай більше тут ➡

◾️ Україна отримала від США ракети VAMPIRE для боротьби з дронами

Україна отримала від США ракети VAMPIRE для боротьби з дронами.Читай більше тут ➡

◾️ “76% закладів освіти оснащені укриттями до нового навчального року” – Лісовий

В Україні до початку нового навчального року обладнали укриття у 76% закладах освіти, а виділили на це 1,5 мільярда гривень.Читай більше тут ➡

◾️ “20 днів у Маріуполі” планують подати на “Оскар”

Українську стрічку “20 днів у Маріуполі”, яка з’явиться на великому екрані з 31 серпня, планують подати на премію “Оскар” у категорії “Найкращий документальний фільм”.Читай більше тут ➡

◾️ Україна переходить на новий церковний календар з 1 вересня

Про перехід на новий стиль за новим ліанським календарем нагадали в Православній Церкві України. Читай більше тут ➡