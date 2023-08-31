Дайжест: Новини Дня – 31.08.2023

Сьогодні, 31 серпня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.
Читай також: У День Незалежності українці по всьому світу утворять живі «ланцюги єдності»
◾️У Пскові потужно атаковано військовий аеродром: у полум’ї мінімум чотири літаки Іл-76
У ніч на середу 30 серпня, у Пскові ударні дрони атакували військоо-траспортний аеродром. Горять військові-транспортні літаки Іл-76. Повітряний простір був повністю закритий.Читай більше тут ➡
◾️ Нічна атака на Київщині: є руйнування будинків, уламки впали на кладовище
У Київській області через нічну ракетну атаку російських військ є руйнування приватних будинків, уламки збитих ракет впали на території кладовища, повідомили у середу у МВС України.Читай більше тут ➡
◾️Вкрадені митці. Проєкт “Українологія” розповів про українських художників, яких привласнила росія
В Україні створили проєкт для молоді “Українологія”, який покликаний розвінчувати міфи російської пропаганди, які вона творила століттями, надавши підліткам базу перевірених фактів про Україну.Читай більше тут ➡
◾️Польська компанія планує створити власне виробництво деталей до винищувачів F-16
Польська компанія PZL Mielec планує створити власне виробництво деталей до винищувачів F-16. Читай більше тут ➡
◾️Відзняла кліп стежками Довбуша: співачка RODZYNKA презентує містичну відеороботу «Очі шепочуть»
Представниця нової генерації поп-виконавиць, співачка RODZYNKA презентує містичний трек та відеороботу «Очі дівочі». Авторами треку стали Михайло Сенчин (AVERIN) та популярний співак CHURSANOV (Микита Чурсанов), які написали хіти для Voloshyn, AVERIN & CHURSANOV, IVAN NAVI, Анни Трінчер та інших виконавців.Читай більше тут ➡
◾️ Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків через агресію РФ проти України
Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків України, що завдані російською агресією.Читай більше тут ➡
◾️ Британська оборонна компанія BAE Systems відкрила офіс в Україні
Мінстратегпром підписав партнерську угоду з однією з найбільших оборонних компаній світу — британською BAE Systems. Компанія відкрила офіс в Україні.Читай більше тут ➡
◾️ В Україні зміняться правила визначення придатності до військової служби
В Україні переглянуть систему оцінки придатності до військової служби, з метою забезпечення більшої кількості можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності, – повідомив Президент України Володимир Зеленський після засідання Ради національної безпеки і оборони. Читай більше тут ➡
◾️ Україна отримала від США ракети VAMPIRE для боротьби з дронами
Україна отримала від США ракети VAMPIRE для боротьби з дронами.Читай більше тут ➡
◾️ “76% закладів освіти оснащені укриттями до нового навчального року” – Лісовий
В Україні до початку нового навчального року обладнали укриття у 76% закладах освіти, а виділили на це 1,5 мільярда гривень.Читай більше тут ➡
◾️ “20 днів у Маріуполі” планують подати на “Оскар”
Українську стрічку “20 днів у Маріуполі”, яка з’явиться на великому екрані з 31 серпня, планують подати на премію “Оскар” у категорії “Найкращий документальний фільм”.Читай більше тут ➡
◾️ Україна переходить на новий церковний календар з 1 вересня
Про перехід на новий стиль за новим ліанським календарем нагадали в Православній Церкві України. Читай більше тут ➡
- В українські підземні сховища вже закачали понад 12,3 млрд кубів газу
- Німецька Rheinmetall до кінця року поставить в Україну безпілотну систему Luna
- Українська молодь буде в центрі процесу відновлення країни – Шмигаль
- Українська ППО збила загалом 13 «Кинджалів» та понад 20 «Іскандерів»
- Начальник Штабу оборони Великої Британії прибув до Києва та зустрівся з Залужним
- Італія допоможе з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі
- Греція приєдналась до гарантій безпеки для України
- В України недостатньо зброї, вона потребує більшої допомоги – Дуда
- Український театр для кожного: один квиток за 149₴ до онлайн-театру Dramox
- У Миколаєві оцифрують колекцію Очаківського музею мариністичного живопису