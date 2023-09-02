За програмою «Пліч-о-пліч» на Херсонщині відновили понад 400 об’єктів

У рамках проєкту «Пліч-о-пліч» вдалося відновити понад 400 об’єктів у постраждалих від російської агресії громадах Херсонщини.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Окремо в нас також діє програма «Пліч-о-пліч» – пілотна ініціатива, яка повністю відповідає запиту залученості людей у допомогу країні. За цим проєктом 15 регіонів відправили своїх працівників, своїх людей на відновлення громад Херсонської області. Вони відновили вже більше 400 об’єктів», – зазначив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба.

Кулеба запевнив, що принципи патронату і міжрегіональних зв’язків дуже чітко працюють.

«Якщо завітаєте до тих громад, до тих домівок, до тих людей, до яких приїхали з Рівненщини, з Франківщини, з Тернопільщини і відновлюють їм житло, побачите, що таке об’єднання народу в дії. Там такі неймовірні емоції. Тож, коли ми говоримо про необхідність не гаслами, а реальними справами діяти, то це саме про такий підхід», – поділився заступник керівника ОП.

Водночас Кулеба проінформував, що у планах є ідея масштабування проєкту, щоб він стосувався не виключно ремонту будівель, а поширився і на соціальну, культурну, спортивні сфери.