Вмикай навчання: MEGOGO запускає новий розділ MEGOGO Освіта

Медіасервіс MEGOGO запускає новий розділ – MEGOGO Освіта. В ньому зібрані понад 1000+ лекцій провідних онлайн-шкіл та інститутів для дітей та дорослих. Наразі користувачам пропонуються чотири основні теми: «IT, бізнес і креатив», «Освіта для дітей», «Англійська мова» та «Саморозвиток».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

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Аби підтвердити гіпотези стосовно актуальності напрямку, MEGOGO провів внутрішнє дослідження користувачів, яке показало, що 71% цікава онлайн-освіта, а 73% батьків готові залучати дітей до онлайн-навчання.

Перевагою розділу є можливість вивчати освітній контент десятків шкіл та інститутів в одному місці з різних девайсів, а також ознайомитись з бажаною школою поступово, до придбання повного курсу.

Так, серед партнерів на MEGOGO Освіта можна безкоштовно подивитися контент від національної едьютейнмент-платформи Дія.Освіта. Поміж доступних програм – освітні серіали з опанування різних професій: «Базовий курс введення в бізнес», «Дата-аналітик. Вступ до Excel», «Дизайнер інтер’єру», «Режисер монтажу» та інші.

Особливе місце в розділі посідає онлайн-інститут Projector, який матиме окрему передплату. Крім того, частину курсів можна буде переглянути безкоштовно або придбати окремо. Контент інституту буде доступний тільки на MEGOGO Освіта та власній платформі Projector.

Також на сервісі можна буде ознайомитися із контентом таких платформ як: IAMPM, CASES, Genesis Academy, ALOHA Language School, Green Forest, booyya.com, ProMovu, flexiblebody.online, Pedan Buro, GoITeens та інших. Бібліотека буде надалі поповнюватися.

Лекції в межах розділу MEGOGO Освіта доступні як безкоштовно, так і платно, залежно від контенту. Окремі з них можна буде придбати поштучно.

MEGOGO відкритий до співпраці і запрошує усіх освітян долучатися до розвитку MEGOGO Освіта.

Також на MEGOGO Освіта до початку нового навчального року вийшли уроки на тему підтримки ментального здоров’я «ТИ ЯК? Повертаємось до школи!» для учнів 1-6 та 7-11 класів. Вони вже доступні до перегляду на MEGOGO:

Онлайн урок 1-6 клас

Онлайн урок 7-11 клас