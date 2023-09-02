Міненерго передало прикордонникам 50 БТРів

Міністерство енергетики закупило і передало для 15-го прикордонного загону “Сталевий Кордон” 50 БТРів М113 американського виробництва. Близько мільярда гривень надали, зокрема, нафтові, вугільні, атомні та гідроенергетичні підприємства.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Ми мали честь і можливість підтримати бригаду прикордонників “Сталевий кордон”. Вся галузь об’єдналася, всі компанії — незалежно від того великі чи маленькі, генерація чи розподіл, працівники атомних станцій чи шахтарів — ми об’єдналися, щоб підтримати хлопців”, – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, гроші надали ключові підприємства галузі відповідно до своїх можливостей, зокрема, “Укрнафта”, “Укргідроенерго”, “Енергоатом”,” Нафтогаз” та інші. Галущенко додав, що в майбутньому міністерство планує інші проєкти допомоги Силам оборони.

“Ваші кошти пішли на те, аби наша бригада, яка виконує завдання і в Харківській, і в Луганській областях, мала можливість знищувати ворога. Американські БТР М113 – хороша потужна техніка, яка вже дає можливість забезпечувати медичну евакуацію поранених і дати шанс врятувати та зберегти життя”, – сказав очільник прикордонників Сергій Дейнеко.

За його словами, М113 придбали в одній із європейських країн після звернення керівництва прикордонників до міністра енергетики. Машини були на зберіганні, пройшли модернізацію та вже виконують роботу на території України.

“Нам була потрібна броньована техніка. Зараз це (M113 — ред.) техніка універсальна, вона гусенична, у нас попереду осінь, зима, складні погодні умови, ґрунтові дороги будуть складні, непридатні для перестання колісної техніки. А ці БТРи зможуть пересуватись у будь-яких погодних умовах, вони чудово підходять для медичної евакуації”, — сказав Дейнеко.