Україна отримає антидронові комплекси Slinger від австралійської компанії Electro Optic Systems (EOS). Їх закупили США для потреб ЗСУ.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.
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«Ця технологія дійсно йде в Україну. Система Slinger була придбана США для пожертвування Україні. Розробка лазерної технології все ще завершується, тому наразі її поставка не розглядається», — заявив віцепрезидент EOS Метт Джонс.
«Ми вже підписали два контракти для України на 110 систем, які будуть оснащені М113, і ще 50 систем, які будуть інтегровані в БТР Bushmaster. Вартість становить близько 170 мільйонів доларів, це значний експортний контракт», — додав він.
Комплекс Slinger було створено на базі 30-мм гармати M230LF та 7,62-мм кулемета MAG58. Систему оснащено тепловізійним та нічним прицілами.
Невелика вага (до 400 кг) дозволяє встановити її на легку техніку. Комплекс здатний відстежувати і точково вражати безпілотники, що рухаються, на відстані більше 800 метрів.
Відповідно до заяв компанії-виробника, комплекс розроблено з використанням досвіду російсько-української війни. Slinger може протидіяти багатьом цілям, зокрема розвідувальним дронам дронам-камікадзе, таким як іранські Shahed-136.
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