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Україна отримає антидронові комплекси Slinger

02.09.2023

Україна отримає антидронові комплекси Slinger від австралійської компанії Electro Optic Systems (EOS). Їх закупили США для потреб ЗСУ.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.

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«Ця технологія дійсно йде в Україну. Система Slinger була придбана США для пожертвування Україні. Розробка лазерної технології все ще завершується, тому наразі її поставка не розглядається», — заявив віцепрезидент EOS Метт Джонс.

«Ми вже підписали два контракти для України на 110 систем, які будуть оснащені М113, і ще 50 систем, які будуть інтегровані в БТР Bushmaster. Вартість становить близько 170 мільйонів доларів, це значний експортний контракт», — додав він.

Комплекс Slinger було створено на базі 30-мм гармати M230LF та 7,62-мм кулемета MAG58. Систему оснащено тепловізійним та нічним прицілами.

Невелика вага (до 400 кг) дозволяє встановити її на легку техніку. Комплекс здатний відстежувати і точково вражати безпілотники, що рухаються, на відстані більше 800 метрів.

Відповідно до заяв компанії-виробника, комплекс розроблено з використанням досвіду російсько-української війни. Slinger може протидіяти багатьом цілям, зокрема розвідувальним дронам дронам-камікадзе, таким як іранські Shahed-136.

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