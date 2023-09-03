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В Україні вперше відкриють бібліотеку настільних ігор

03.09.2023

У Києві 6 вересня відкриють першу в Україні бібліотеку настільних ігор.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.

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Пограти в бібліотеці (хоча правильно це було б назвати ігротекою) чи взяти гру додому зможуть читачі Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей. Спочатку в новій бібліотеці планують проводити ігрові зустрічі, а потім ігри видаватимуть додому, як книжки.

Ігровий фонд бібліотеки налічує понад 125 ігор — від найпростіших до складних економічних стратегій.

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